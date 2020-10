Americani pronti al voto digitale, più di 1 mln già registrati su Snapchat

In tempi di pandemia e isolamento sociale, le operazioni di voto negli Stati Uniti sembrano avviate verso una rivoluzione digitale. Più di un milione di persone si è registrato sulla piattaforma Snapchat per votare in vista delle presidenziali del 3 novembre. Due anni fa, per le elezioni di Midterm, erano state 400 mila. Lo ha annunciato la stessa App specializzata in messaggistica. Il 5-6 per cento delle persone che si sono registrate per votare per la prima volta, secondo Snapchat, hanno tra i 18 e i 24 anni. Il maggior incremento si è registrato in Texas, uno degli stati in cui la sfida tra Donald Trump e Joe Biden sarebbe tra le più in bilico. L’iscrizione è resa possibile accedendo al servizio TurboVote, che guida gli utenti alla registrazione nelle liste elettorali e indica come accedere al voto per corrispondenza. Tutto in pochi minuti.