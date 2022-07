Google continuerà a vendere i nostri dati fino al 2024

Cookies, Google rimanda l'addio al 2024: verremo tracciati per altri 2 anni...

Google continuerà a tracciarci di nascosto. Nel 2020, il colosso informatico di Mountain View aveva annunciato che avrebbe rimosso il supporto ai cookies di terze parti dal suo browser per accedere a Internet (Google Chrome) entro due anni. Oggi, invece, secondo quanto riporta Tech Princess, invece sembra che il tempo di attesa sarà ben più di quanto annunciato.

Infatti, in un blog pubblicato oggi, il vice presidente Google Privacy Sandbox Anthony Chavez ha annunciato che “ora intendiamo iniziare il phasing out dei cookies di terze parti in Chrome nella seconda metà del 2024″.

Una prima deadline nel 2023 era stata spostata al 2023, ma il fatto che quest’ultimo modello in sviluppo abbia il sostegno dell’Antitrust UK e rispetto il CMA appena approvato dall’Europa fa pensare che questo slittamento possa diventare l’ultimo.

Ad agosto Google estenderà il nuovo set di API che promettono di saper bilanciare il rispetto della privacy con le necessità della pubblicità online, che è il core business di Google e di altre grandi aziende della Silicon Valley.