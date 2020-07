Google lancia il nuovo programma di formazione per piccoli e medi editori

Google lancia Digital Growth Programme il programma gratuito di formazione aziendale pensato per piccoli e medi editori.

Come riporta Primaonline, la nuova funzione sarà disponibile inizialmente in Europa, per poi essere attivato in: Spagna, Regno Unito, Germania, Italia, Polonia e Francia.

“Il Gni Digital Growth Programme è stato creato per aiutare a consolidare e far crescere il business online degli editori che hanno iniziato a sviluppare le loro piattaforme digitali”, a dichiararlo il presidente di Google Emea Matt Brittin.

Il nuovo programma di Google Digital Growth Programme

“In Europa, abbiamo collaborato con FT Strategies e Table Stakes Europe di WAN-IFRA per fornire laboratori di approfondimento, compresi momenti di formazione intensiva e attività di mentoring nell’arco di diverse settimane e mesi - continua Brittin - Come parte di questi laboratori, i nostri partner offriranno formazione da parte di esperti del settore su un’ampia gamma di argomenti, tra cui la gestione del cambiamento aziendale, i modelli di abbonamento e le attività per far crescere il proprio pubblico. La formazione sarà gratuita, mentre i posti sono limitati e disponibili su richiesta”.