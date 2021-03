Google, stop alla vendita di annunci sulla base del tracciamento degli utenti

Google modera la pubblicità: stop agli annunci in base alla navigazione web degli utenti

Google, attraverso un post sul suo blog, ha annunciato che interromperà la vendita di annunci pubblicitari in base alla navigazione degli utenti sul web. Il gigante del web userà tecnologie che tutelano la privacy degli utenti come l'anonimizzazione o l'aggregazione dei dati. Con la "sandbox per la privacy" consentirà di indirizzare gli annunci senza raccogliere informazioni sugli individui mentre navigano su più siti web.

Il colosso di Mountain View, come si legge su Askanews, eliminerà gradualmente anche i cookies del browser che consentivano di identificare in modo univoco un utente al fine di inviare pubblicità mirate. La decisione potrebbe spingere il settore lontano dal tracciamento individualizzato, ripetutamente nel mirino dei sostenitori della privacy e delle autorità di regolamentazione. Google rappresenta il 52% della spesa pubblicitaria digitale globale nel 2020, pari a 292 miliardi di dollari, secondo Jounce Media, una società di consulenza sulla pubblicità digitale.