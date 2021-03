Grillo, decalogo per i grillini in tv. Ira di Mentana: "Parole irricevibili"

"Il cittadino ha diritto di essere informato sui contenuti. D’ora in poi, per rispetto dell’informazione e dei cittadini che seguono da casa, chiediamo che i nostri portavoce, ospiti in trasmissioni televisive, siano messi in condizione di poter esprimere i propri concetti senza interruzioni di sorta per il tempo che il conduttore vorrà loro concedere, e con uguali regole per il diritto di replica, che dovrà sempre essere accordato. Chiediamo, inoltre, che i nostri portavoce siano inquadrati in modalità singola, senza stacchi sugli altri ospiti presenti o sulle calzature indossate, affinché l’attenzione possa giustamente focalizzarsi sui concetti da loro espressi". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog. "Poche regole, di buon senso oltre che di buona educazione, che se osservate consentiranno ai portavoce del M5S di presenziare a trasmissioni televisive con la giusta considerazione e il dovuto rispetto nei confronti dei telespettatori", aggiunge.

MENTANA: 'DA GRILLO PAROLE IRRICEVIBILI SU REGOLE TV'

"Sono parole irricevibili, sia che le dica Grillo, sia che le dicano Berlusconi, Salvini, Renzi". Enrico Mentana in diretta su La7 replica alle parole del garante M5S Beppe Grillo sui talk televisivi e i consigli su inquadrature e modo di fare le domande. "Ognuno svolge il proprio ruolo, e a questo proposito ci sarebbe da capire quale è il ruolo di Grillo, e già che ci siamo di Conte. Se si chiede chiarezza bisogna anche dare chiarezza'', rimarca il direttore del Tg di La7.