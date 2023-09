Gruber ci ricasca, dopo il richiamo dell'Odg rimette orecchini da 34 mila euro

Gruber ci ricasca, dopo le sanzioni dell'Odg del Lazio rimette gli orecchini da 40 mila euro. VIDEO

Lilli Gruber ce la faceva più. Striscia la notizia manda in onda un nuovo “episodio” della saga degli orecchini extra-lusso della conduttrice di Otto e mezzo.

Ebbene, negli ultimi giorni uno degli inviati del programma di Canale 5 aveva messo in luce il fatto che la Gruber, ultimamente, aveva accantonato i suoi splendidi orecchini “per monili di bigiotteria, molto meno costosi dei pendenti (dal valore anche di oltre 41mila euro) indossati in passato". Addirittura, in una puntata la sempre curatissima Lilli aveva scelto di presentarsi in studio "a orecchio nudo".

Questo forse perché, riportava Pinuccio, "secondo il sito Professionereporter.eu Gruber sarebbe stata recentemente sanzionata – dopo le segnalazioni di Striscia – con un avvertimento dal Consiglio di disciplina dell'Odg del Lazio per aver pubblicizzato marchi di moda, poltrone e orecchini sul settimanale Io Donna del Corriere della Sera".

Ebbene, come riporta Libero, “ieri sera la Gruber si è presentata con i famigerati orecchini" il cui valore era già stato quantificato in circa 34mila euro. "Ha usato un po' la bigiotteria, come metadone - commenta sardonico l'inviato di Striscia - ma poi è stato più forte di lei, è ricaduta nel tunnel delle orecchie. Ha sentito parlare di gioielli milionari...".