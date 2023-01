Gruppo 24 Ore, Gionata Tedeschi nominato Dg Innovazione e Sostenibilità

Gruppo 24 Ore, approvato il primo piano ESG. Gionata Tedeschi è il nuovo Direttore generale Innovazione e Sostenibilità

Il Sole 24 ORE approva il primo Piano ESG della storia del gruppo multimediale e nomina Gionata Tedeschi Direttore Generale Innovazione e Sostenibilità del Gruppo 24 ORE.

Trasformazione Digitale e Attenzione alle Persone sono le due direttrici strategiche su cui è basato il Piano di Sostenibilità del Gruppo 24 ORE, allineato al Piano Industriale 2022/2025. A Tedeschi il compito di presiedere allo sviluppo e alla promozione del processo di innovazione del Gruppo 24 ORE e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di sostenibilità.

“La promozione di obiettivi in ambito ambientale, sociale e di governance è una priorità che mi sono data appena insediata alla guida del Sole 24 Ore lo scorso aprile, che si realizza anche attraverso l’adozione del primo Piano ESG nella storia del Gruppo e nella nomina di un direttore generale dedicato. Unitamente ad un percorso di cambiamento improntato alla digitalizzazione e alla sostenibilità sociale, il Piano ESG si configura come una sentinella per misurare i nostri miglioramenti su questo percorso. In questo senso il Piano di sostenibilità del Sole 24 Ore rafforza concretamente il legame che esiste tra informazione, formazione, innovazione e sviluppo sostenibile e rappresenta un impegno forte nei confronti non solo dei nostri azionisti ma di tutti gli stakeholders” ha commentato l’Amministratrice Delegata del Gruppo 24 ORE Mirja Cartia d’Asero.

“Questo piano ci aiuterà a rafforzare il percorso di sostenibilità già intrapreso e ad adeguarlo costantemente alla strategia futura del Sole 24 Ore, caratterizzata da una spinta molto più forte sull’innovazione digitale sia nelle infrastrutture sia nell’offerta al pubblico” ha commentato la Presidente del Comitato ESG e Innovazione Tecnologica e Vicepresidente del Gruppo 24 ORE Claudia Parzani.

Il piano Esg del Gruppo 24 Ore

Il Piano di Sostenibilità si sviluppa attraverso le due direttrici strategiche distintive per il Gruppo 24 ORE “Digital First” e “People engagement”: la prima direttrice mette al centro l’innovazione -ed in particolare la trasformazione digitale- per contribuire alla digitalizzazione del Paese, agevolare la collaborazione del Gruppo 24 ORE con istituzioni, mondo della scuola e dell’università, rafforzare i rapporti con la clientela, sviluppare l’attività editoriale e formativa continuando a garantire trasparenza, qualità, affidabilità per la crescita culturale del Paese; la seconda direttrice, intrinsecamente connessa alla prima, è incentrata sulle azioni volte a promuovere la diversità e l’inclusione e intende sostenere, attraverso contenuti specifici, l’educazione e la formazione professionale per la crescita del Paese nonché favorire il benessere e lo sviluppo delle Persone del Gruppo 24 ORE, come già manifestato attraverso le iniziative attuate nel 2022, tra i quali la Certificazione di genere ottenuta a dicembre 2022 (prima media company italiana) e i contributi riconosciuti ai dipendenti per gli asili nido, il caro bollette e la formazione.

Obiettivi trasversali su cui si fonda il Piano ESG, realizzato con la collaborazione di Bdo Advisory Services, sono il miglioramento dell’impatto ambientale, che già può contare su una sede certificata ad alti livelli di sostenibilità e sull’adozione di politiche a basso impatto sull’ambiente, e lo sviluppo e il mantenimento di un sistema di governance allineato alle migliori pratiche della sostenibilità.

“Per raggiungere questi obiettivi strategici – ha aggiunto l’AD del Gruppo 24 ORE Cartia d’Asero – abbiamo scelto di affidarci alle competenze e professionalità di Gionata Tedeschi, maturate nel corso di una pluriennale esperienza a livello internazionale come consulente, manager ed imprenditore in ambiti ad alto contenuto di innovazione delle aziende, dei modelli di business e di iniziative ESG”.

Gionata Tedeschi, alumnus Bocconi, ha iniziato la sua carriera nell’ambito della consulenza strategica in McKinsey e successivamente, con un focus su temi trasformativi dei mercati e nuove tecnologie, ha lanciato - in ambito digitale, marketing e data science – start up di successo accompagnandole sino alla successiva exit (tra le altre Buongiorno.it e Born4shop-Saldiprivati.com).

Dal 2012 al 2018 in Accenture, in qualità di Managing Director ha guidato la practice di Digital Strategy in Europa, con ruoli di advisor ad aziende leader in ambito Automotive, Retail e Financial Services. Ha seguito progetti di consulenza strategica legati ai principi ESG e ricoperto il ruolo di delegato nel “Board per la Diversity”, comitato di Accenture Italia per sostenere le attività di inclusione. Dal 2018 al 2022 è stato Chief M&A and Strategy Officer di Octo Telematics, azienda leader globale in ambito IOT e mobility, dove si è occupato di iniziative strategiche ed M&A e dove era il referente strategico per le tematiche di sostenibilità del Piano Industriale. È docente di Management for Digital Enterprise al Master Internazionale “Data Science for Management” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Grazie ad una carriera svolta tra Italia, Regno Unito, Francia e Israele, ha acquisito una visione strategica internazionale.