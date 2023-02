Iaki Group, Alberto Iudica è il nuovo Head of strategy

lberto Iudica è il nuovo Head of strategy di Iaki Group. Come riporta un comunicato dell’agenzia di customer engagement fondata nel 2004, l’incarico segue la scelta del gruppo di diventare una generation driven agency della comunicazione omnichannel, all’interno della quale la capacità di costruire campagne efficaci per la Gen Z è centrale.

Manager esperto nella strategia creativa di progetti legati alla Gen Z, come riporta Primaonline, Alberto Iudica è cresciuto in ZooCom. Nel 2020 è stato uno degli attori che ha dato vita a Cimiciurri, la next gen agency creata da IAKI, dove ha ricoperto il ruolo di creative strategy manager. Nel 2021 approda nell’agenzia creativa Uasabi in qualità di strategy & operation manager.

Con un’ampia esperienza nella costruzione di strategie e progetti creativi spaziando in tutti gli ambiti, dal beauty al gaming, dall’entertainment alla distribuzione, dal food al turismo, Iudica assume l’incarico con il compito di fare dell’innovazione il mantra della filosofia dell’agenzia per creare progetti omnichannel efficaci e non rincorrere le mode.

Costruire una campagna di comunicazione che produce i risultati voluti per la Gen Z significa pensare in modo trasversale, coniugare contenuti e canali confrontandosi con una galassia al cui interno ci sono approcci, interessi e reazioni completamente differenti fra loro”, ha dichiarato Alberto Iudica, neo head of strategy di IAKI Group.

“Questa caratteristica rende certamente più impegnativa la nostra attività, ma ci permette di aprire orizzonti che ci portano ad avere un pensiero laterale, ci permette un approccio strategico distintivo e originale nella costruzione delle campagne di comunicazione per qualsiasi target”.