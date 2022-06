Ibm celebra il lavoro di squadra con il nuovo "Think Magazine 2022"

Ibm, ecco il nuovo "Think Magazine 2022" all'insegna della co-creazione

Ibm lancia Think Magazine edizione 2022, appena realizzata in versione sfogliabile e disponibile in formato cartaceo su richiesta. Il prodotto editoriale realizzato da IBM quest’anno si ispira alla campagna “Let’s create”, raffigurata anche in copertina, per celebrare il valore della co-creazione all’interno di una comunità che trae forza proprio dall’unione delle competenze, delle capacità innovative e delle esperienze di ciascun individuo per affrontare e superare le più importanti sfide attuali: le transizioni digital e green per uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

Ed è proprio dalla capacità di collaborare, di analizzare le complessità e di identificare le soluzioni migliori che nascono progetti di successo, come quelli illustrati nel nuovo Think Magazine. Storie di aziende in diversi settori industriali che, insieme a IBM e grazie al supporto delle tecnologie come AI e cloud, hanno trovato una risposta alle loro esigenze, accelerato il percorso di trasformazione digitale e di crescita del proprio business.

Medtronic, per esempio, utilizza l’AI per supportare i malati di diabete; Olio Coricelli, è in grado di tracciare i propri prodotti con la blockchain; MM, Metropolitana Milanese può collezionare in tempo reale i dati provenienti dai sensori che controllano le proprie reti e i propri impianti, per sviluppare nuovi servizi per i cittadini e gli utenti; e ancora, Novartis, grazie alle potenzialità di IBM Watson, può supportare i medici nella gestione dei percorsi di cura dei pazienti rafforzando le cure domiciliari, attraverso le visite e altre tipologie di servizi di assistenza. Giuliani Pharma, invece, attraverso un’infrastruttura IT basata su cloud, riesce a soddisfare ogni tipo di esigenza di calcolo e di archiviazione dei dati, con il massimo livello di sicurezza.





Piazza dei Mestieri, attiva nell’offerta di programmi di formazione e apprendimento per accompagnare i giovani nel mondo del lavoro, può fornire rapidamente l’accesso agli strumenti e supporti necessari alla didattica, riducendone i tempi di attesa e il lavoro di preparazione. Gli appassionati del caffè Segrafredo, invece, possono scoprire tutta la storia dell’amata bevanda, dai chicchi alla tazza, grazie alla tracciabilità offerta dalla blockchain e ad un QR apposto sulle confezioni. E ancora, Marcegaglia, grazie al rinnovamento della propria infrastruttura digitale, riesce a far fronte ai requisiti di sicurezza, flessibilità ed efficienza in tutti i paesi in cui è presente. Mentre i turisti che scelgono l’isola di Grado come meta estiva possono rivolgersi all’assistente virtuale Elio di Grado Impianti Turistici, sviluppato grazie all’intelligenza artificiale, per una vacanza smart e sempre più sostenibile!