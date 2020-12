Il Carnaroli Autentico della Riserva San Massimo protagonista a MasterChef

Riserva San Massimo entra per la prima volta nel corso di quest’edizione nella Masterclass di MasterChef Italia, cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky in onda dal 17 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now Tv. La Riserva San Massimo sorge in un’area naturale di oltre 800 ettari all’interno del contesto ambientale più raro nel Parco del Ticino, esempio unico di conservazione della biodiversità dove le brughiere si confondono con le foreste di risorgive e fontanili in cui anche la fauna selvatica trova il suo habitat naturale.

In questo contesto viene prodotto il riso della Riserva San Massimo, il Carnaroli Autentico, di altissima qualità, coltivato utilizzando un’agricoltura a basso impatto e selezionando le migliori sementi certificate.

Il riso Carnaroli Autentico, prodotto d’eccellenza per la preparazione dei risotti, sarà presente nella dispensa del cooking show più amato d’ Italia e protagonista di alcune sfide in MasterClass.

È possibile seguire Masterchef Italia con l’hashtag ufficiale #MasterChefIt sui profili social Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok e attraverso il sito ufficiale di MasterChef Italia.

MasterChef Italia è in onda dal 17 dicembre ogni giovedì su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’unione Europea, e in streaming su Now Tv.