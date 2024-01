Il cucciolo di Golden Retriver parla alla padrona: sembra umano

Un cucciolo di Golden Retriever chiama "mamma" la sua padrona e diventa virale su Tik Tok

Un cucciolo di Golden Retriever è diventato virale su TikTok per il modo incredibile con cui interagisce con la sua padrona. Il cane sembra proprio essere in grado di parlare come una persona. Nel video infatti lo si sente mentre chiama la sua umana chiamandola "mamma". Il cucciolo ripete il suono più di una volta e poi tutto eccitato rinforza il messaggio utilizzando le zampe anteriori come a spingerla a dargli maggiori attenzioni

I Golden Retriver sono tra le razze migliori per chi ha una famiglia con bambini perché sono conosciuti per la loro intelligenza, docilità e fedeltà. Sono inoltre molto giocherelloni e affettuosi. Non solo, di adattano ad eseguire molteplici compiti e ben si adatto a diverse situaizoni con una naturalezza sorprendente.