Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino ospite di Ore 14 su Rai2

Denise Pipitone, pesanti sospetti di depistaggi: "A questo punto è un obbligo per la Magistratura riaprire il caso"

Del tema Pipitone si era parlato sempre a Ore 14, con l'intervento del direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, la scorsa settimana.

Nell'ambito della ricostruzione e rivalorizzazione di fatti pregressi, anche sulla base dei recenti interventi dell'ex pubblico ministero Maria Angioni, il programma ha sollecitato la riapertura del caso della bambina siciliana scomparsa nel 2004.

Maria Angioni, che ha gestito per un anno le indagini nella fase iniziale, ha rivelato negli scorsi giorni i suoi sospetti sul fatto che qualcuno informasse le persone sottoposte a intercettazioni. Un dubbio nato dalla constatazione che, appena dopo la disposizione del pm, tali persone smettevano di usare gli apparecchi telefonici.

Il magistrato decise quindi di sospendere per qualche giorno le intercettazioni, per poi affidarle ai Carabinieri, invece che alla Polizia Giudiziaria. Angioni in seguito si è trasferita da Mazara in Sardegna, lasciando le indagini relative a Denise Pipitone. Al suo posto si sono alternati ben 11 pubblici ministeri, dei quali nessuno è riuscito a ottenere alcun risultato. Il mistero sulla bambina scomparsa nel nulla rimane quindi tuttora fitto.



Alla luce di queste rivelazioni, Angelo Maria Perrino è stato perentorio: "Ora la procura generale di Marsala deve riaprire le indagini sul caso Denise Pipitone".



“Quella della pm Angioni, ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura, è una notitia criminis - continua Perrino - e la magistratura è obbligata a intervenire. Si tratta di una notizia di reato, di un sospetto di depistaggio da parte di soggetti non identificati, cosa che proverebbe il fatto che sulla vicenda di Denise non si è voluto indagare”.

