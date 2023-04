Il direttore di affaritaliani.it Perrino ospite a "Ore 14" su Rai 2

Il direttore di Affari Perrino ospite a Ore 14 su Rai 2 da Milo Infante

Il direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino sarà ospite a Ore 14 su Rai 2, oggi martedì 18 aprile. La trasmissione, condotta da Milo Infante, si occuperà dei principali casi di cronaca e attualità. In particolare verrà commentata la cattura (odierna) dell'orsa Jj4, che ha ucciso settimane fa in Trentino il runner Andrea Papi. Spazio poi alla nera con la richiesta della Procura generale di Milano di riaprire il caso della strage di Erba, che vede condannati all'ergastolo Rosa Bazzi e Olindo Romano. Occhi puntati anche sulla cronaca lombarda: nella giornata di ieri a Brescia un padre ha abbandonato per strada i figli minori per fare un dispetto alla moglie. Infine, Ore 14 accenderà un faro sulle indagini della Procura sulla Madonnina di Trevignano e la sedicente veggente Gisella.