Il Fatto Quotidiano, cambia tutto. Seif si trasforma in una community company

Il Fatto Quotidiano, la società editrice Seif si trasforma in una community company. Ecco che cosa cambia

Società Editoriale Il Fatto, società editrice del Fatto Quotidiano, si trasforma in una community company. Ne avevamo già parlato qui, quando ancora era tutto da costruire, ma ormai la strada è ben delineata. “Accrescere le possibilità di partecipazione attiva da parte dei membri della community a tutte le diverse attività del Gruppo e rafforzare il dialogo con le generazioni più giovani”. È questo l’intento con cui la società ha dato l’avvio al progetto “Community Web 3”.

“In linea con quanto previsto nel piano industriale”, si legge in una comunicazione, l’iniziativa segue il processo di trasformazione dell’editrice da media company a community company, diventando un “passaggio fondamentale per una ulteriore crescita dimensionale delle attività”.

L’obiettivo, infatti, sottolinea ancora la società guidata da Cinzia Monteverdi, come riporta Primaonline, “è quello di consolidare la relazione con la propria community, una delle più attive e coese a livello nazionale, attraverso l’utilizzo di strumenti digitali di ultima generazione basati su tecnologia blockchain non speculativa”.

Community Web 3, che ha come partner realtà come Tinaba, Mangrovia Blockchain Solutions e Knobs, viene definito “un ambiente sinergico in cui l’esperienza di appartenenza al Fatto Quotidiano va oltre la lettura, diventando anche il “luogo” di coinvolgimento attivo dei membri che la animano accomunati dagli stessi ideali e valori”.

Nel dettaglio, attraverso la piattaforma tutti gli utenti abbonati e registrati ai vari prodotti di Seif potranno partecipare ai programmi televisivi di Seif come pubblico, assistere alle anteprime delle produzioni di TvLoft, incontrare giornalisti e talent sia virtualmente che fisicamente, partecipare alle presentazioni dei libri di Paper First, frequentare corsi della Scuola del Fatto pensati esclusivamente per loro, e molto altro.

“Seif è il primo editore a livello nazionale a creare la propria Community Web 3. Con questo progetto confermiamo sia la centralità della nostra community da sempre fortemente fidelizzata, sia la nostra continua spinta innovativa nello sviluppo ulteriore del nostro business”, ha commentato Monteverdi.