Il Giornale chiama l'ex ad Mondadori per risanare i conti, Ernesto Mauri

E' Ernesto Mauri, ex ad del gruppo Mondadori e presidente del Teatro Manzoni, l'uomo scelto per rimettere in sesto i conti del Giornale della famiglia Berlusconi. Il manager è stato chiamato a dare un contributo vista la sua lunga esperienza nel settore editoriale.

Ad aprile l'ad di Mondadori Libri Antonio Porro era subentrato a Ernesto Mauri che, aveva sottolineato Marina Berlusconi, ha concluso il proprio impegno 'presentando all'assemblea degli azionisti un bilancio che conferma, con gli eccellenti risultati ottenuti in un anno davvero terribile, il suo valore di manager e il prezioso ruolo avuto nello sviluppo della casa editrice che ha guidato per otto anni”.

Ernesto Mauri aveva guidato la trasformazione del gruppo editoriale di Segrate, riposizionata sui libri a scapito dei magazine.

Per quanto riguarda Il Giornale, la scorsa settimana Alessandro Sallusti ha lasciato la direzione per assumere quella di Libero, la cui proprietà è del gruppo Angelucci. A comunicare la decisione di Sallusti è stata la società editrice della testata: "La Società Europea di Edizioni, editrice de Il Giornale, e il suo direttore Alessandro Sallusti hanno risolto, dopo dodici anni di proficua collaborazione, il rapporto di lavoro. L'editore Paolo Berlusconi e il presidente Alessia Berlusconi ringraziano il direttore Sallusti per l'impegno profuso in tutti questi anni". Pietro Senaldi, attuale direttore responsabile di Libero, affiancherà Sallusti alla guida del quotidiano, con la qualifica di condirettore della testata .