Il Messaggero taglia i compensi ai freelance: 7 euro per un articolo

Grosse novità per i collaboratori de Il Messaggero di Roma di Francesco Gaetano Caltagirone che dovranno decidere se accettare o meno il nuovo tariffario previsto a partire da luglio.

A riportarlo Professione Reporter che informa del listino prezzi presente nella lettera dell’amministrazione del 15 giugno inviata ai collaboratori in cui è specificato: “Nell’ambito di un programma di riorganizzazione di più ampio respiro, già in atto, teso a raggiungere un assetto gestionale di massima efficienza operativa, si rende necessario un aggiornamento dei corrispettivi delle collaborazioni giornalistiche, per articoli e/o servizi pubblicati, come già avvenuto in testate delle altre società collegate a Il Messaggero S.p.A. Ciò è tanto più necessario se si tiene conto delle perduranti criticità economiche di settore, fortemente inasprite dalla pandemia da Covid-19, che ci impongono di razionalizzare con massimo rigore anche i costi editoriali per l’equilibrio economico stesso della Società”. I collaboratori sono tenuti a decidere se attenersi alle nuove disposizioni oppure rifiutare entro il 19 giugno.

Di seguito i tariffari che Il Messaggero intende applicare a partire dal 16 luglio 2020, indicati nella lettera riportata da Professione Reporter:

Prezzi degli articoli dell’edizione cartacea de Il Messaggero:

Da 900 a 2500 battute, 7 €. Da 2500 a 3500 battute 15 €. Oltre le 3500 battute 20 €.

Sotto le 900 battute, zero €. Sotto le 900 battute viene precisato: “non sono richiesti contributi”.

Prezzi per l’edizione cartacea nazionale della testata:

Da 900 a 2500 battute, 13 €. Da 2500 a 3500 battute 26 €. Oltre le 3500 battute 39 €.

Sotto le 900 battute zero €.

Il Messaggero, prezzi per l'edizione online:

Un articolo vale 7 €. Se corredato da video o fotogallery 9 €.