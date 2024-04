Il mondo a un passo dal ritorno all'Età della pietra

Così il mondo è scampato all’apocalisse digitale

Così il mondo è scampato all'apocalisse digitale - Striscia la notizia Video | Mediaset Infinity Striscia la Notizia il giorno 10 aprile 2024, con la presentazione del Prof. Marco Camisani Calzolari (con un curriculum di tutto rispetto), ci ha dato portato a conoscenza che qualche giorno fa l'Ingegnere informatico Andres Freund ha “salvato il mondo” da un ritorno all'età della pietra, istantaneo. Come? Si è accorto che certi collegamenti erano in ritardo di qualche millesimo di secondo, e per gli informatici non è una cosa da poco, scoprendo così che qualcuno o qualche nazione ha aperto un portale nascosto (backdoor) per riuscire a disconnettere tutto ciò che è nell'ambito dell'elettronica, dell'informatica e dell'energia.

Tanto per capirci, niente internet niente luce, gas, collegamenti telefonici, niente soldi e mancato funzionamento di ospedali ecc. controllando direttamente o cancellando tutti i dati di qualsiasi azienda, ente o persona e ciò avrebbe portato direttamente al CAOS sociale. Ve lo immaginate rimanere senza rifornimento per l'auto, senza social network, senza avere la possibilità di accedere al supermercato o di aprire il rubinetto dell'acqua senza che essa scenda?

Ebbene tutto questo potrebbe essere accaduto se Andres Freund non avesse tappato la “falla” di questo portale e questo articolo che state forse leggendo non sarebbe mai venuto alla luce senza l'energia e senza internet. Ovviamente mancano i ringraziamenti da parte di tutte le Nazioni, che potrebbero essere state coinvolte, a questo semisconosciuto Ingegnere Freund, ma quello che si dovrebbe fare è rintracciare chi ha aperto questo portale e sono convintissimo che usando anche l'Intelligenza Artificiale potremmo venirne a capo per poi agire di conseguenza.

Come tutti sappiamo: “una meraviglia dura tre giorni”, questa volta la notizia, purtroppo non ben amplificata dai media, è oltremodo inquietante, perché passato un po' di tempo nessuno ci penserà più; a proposito nell'agosto 2023 scrissi questo articolo: IA e comunicazione: così si la tecnologia può sconfiggere guerre.

La proposta - Affaritaliani.it che forse ha dato modo a “qualcuno” di poterlo applicare per i propri fini sicuramente poco nobili. Spetta ai nostri Governi avere delle “sentinelle” sempre in allerta e se è il caso armate di quell'informatica di contrasto che spesso vediamo anche nei film con questa tematica e magari avvalendosi della curiosità e delle capacità di persone come Andres Freund. Chiudo, per il momento, con un pensiero di Piero Angela (1928-2022): “Il nostro cervello è fatto in modo che l'attenzione sia tanto più alta quanto più un avvenimento suscita emozioni”.