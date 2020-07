Il progetto di specifiche di sicurezza della rete 5G di ZTE approvato dal 3GPP

ZTE Corporation, uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per Internet mobile, ha annunciato oggi che la sua proposta, "New WID on Security Assurance Specification for Inter PLMN UP Security (SCAS_IPUPS)", è stata approvata alla riunione plenaria #88 di 3GPP SA. Questo progetto sarà completato nel giugno 2021.

La specifica SCAS_IPUPS sarà una parte importante della serie di specifiche di sicurezza per il 5G (SCAS_5G), tra cui SCAS_ gNB, SCAS_ AMF, SCAS_ UPF, SCAS_ UDM, SCAS_ SMF, SCAS_ AUSF, SCAS_ SEPP, SCAS_NRF e SCAS_ NEF, che sono state sviluppate dal 3GPP. Le specifiche SCAS_5G possono garantire la conformità dei prodotti di rete 5G agli standard di sicurezza, soddisfacendo così i requisiti di sicurezza per le reti 5G.

Inoltre, le specifiche SCAS_5G sono parti fondamentali del NESAS (Network Equipment Security Assurance Scheme), rilasciato dal GSMA. Richiesto da molti operatori di rete 5G leader a livello mondiale nei documenti di gara, il NESAS è utilizzato per misurare il livello di sicurezza delle apparecchiature di rete 5G.

Attivamente coinvolta nella definizione degli standard di sicurezza 5G, ZTE ha condotto una serie di progetti di ricerca e sviluppo di standard nel gruppo di lavoro sulla sicurezza 3GPP, China Communications Standards Association (CCSA) e IMT-2020 (5G). Andando avanti, l'azienda continuerà a lavorare con il settore per costruire reti 5G affidabili e sicure per gli utenti globali.