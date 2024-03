"Il vino lo scelgo io", torna virale il video di Annalisa sulle donne a tavola

E' tornato popolare su Tik Tok il video in cui Annalisa contesta la consuetudine che sia l'uomo a scegliere il vino per la donna

In questi giorni è tornato virale sui sociali il video di Annalisa in cui combatte gli stereotipi sul corteggiamento e in particolare sul ruolo della donna a tavola. Nella clip l'intervistatore sembra chiederle dettagli sul suo uomo ideale. Alla classica domanda se le piacerebbe ricevere un mazzo di rose si passa poi al vino. "Ti porta a mangiare in un posto che conosce, ma sceglie anche il vino", afferma l'intervistatore. La risposta di Annalisa è secca: "Bye, bye. Il vino lo scelgo io".

Il ruolo di Annalisa come ambasciatrice dell'emancipazione della donna è ormai assodato ma secondo quanto dichiara a Gambero Rosso Rudy Travagli, presidente dell'associazione Noi di Sala e restaurant manager del gruppo La Torre, forse la cantante sulla questione del vino sbaglia: "La consuetudine ci ha insegnato che il vino va scelto dall'uomo, poi per galanteria l'uomo stesso può cedere il testimone alla donna e far scegliere a lei".