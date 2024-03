Tutti pazzi per il fenomeno Annalisa: dopo Sanremo ecco quanto guadagna

Annalisa, la regina del 2024: ecco quanto guadagna la cantante

Il 2024 per Annalisa è un anno d’oro. Protagonista indiscussa del Festival di Sanremo, dove si è classificata al terzo posto con la hit “Sinceramente”, la sua voce continua ad occupare tutte le radio italiane e i social sono inondati delle sue performance canore.

Chi è Annalisa?

Annalisa Scarrone, conosciuta semplicemente come Annalisa, è una delle cantanti uscite dal talent "Amici" di Maria De Filippi del 2011, dove ha partecipato come solista classificandosi seconda.

Sin da quando era bambina si è avvicinata alla musica, prima studiando chitarra classica e poi dedicandosi allo studio del pianoforte e del flauto traverso.

Nata a Savona il 5 agosto 1985, Annalisa è molto conosciuta per alcuni tormentoni come "Tropicana", "Bellissima" e “Sinceramente”, quest'ultimo è esploso nelle ultime settimane, tanto che la sua coreografia è una delle più cercate sul web. Vincendo, tra le altre cose, anche un Disco d’Oro per l’album “Nuda” e uno di Platino per “Nali”. E tre Singoli Multiplatino.

Del 2011 è il suo primo album Nali, prodotto da Warner Music Italy, che contiene il suo singolo di successo: "Diamante lei e luce lui". Da lì in poi la carriera di Annalisa decolla.

Non è la prima volta che la cantante sale sull'Ariston: si è già esibita per ben sei volte sul palco fin dal 2013, quando c’è stata la prima volta con il brano "Scintille", posizionandosi al nono posto.

Mentre nel 2015 c’è stata la seconda partecipazione di Annalisa a Sanremo, con "Una finestra tra le stelle", che ha ottenuto il quarto posto finale. Terza volta c’è stata con "Il diluvio universale" che ha avuto meno successo e l’undicesimo posto totale, mentre nel 2018 è arrivato il terzo posto con la canzone "Il mondo prima di te". Infine, l’ultima partecipazione prima di quella di quest’anno c’è stata nel 2021 con "Dieci", giunta al settimo posto.

Non solo musica però, durante la sua carriera, Annalisa, ha recitato al cinema in "Babbo Natale non viene da Nord", ed ha condotto dal 2015 al 2019 il programma di divulgazione scientifica "Tutta colpa di…", in onda su Italia 1, avendo, tra le altre cose, anche una laurea in Fisica.

Ad oggi Annalisa è una delle cantanti italiane più apprezzate e amate dal pubblico.

I guadagni

Sappiamo che il Festival di Sanremo è una vetrina prestigiosa per gli artisti: Annalisa, Mango, Geolier, Mahmood hanno già staccato il disco d'oro (Annalisa anche quello di Platino).

La kermesse canora permette di far ascoltare la propria musica a milioni di italiani: basti pensare che il brano "Sinceramente" ha totalizzato fin ad ora ha ottenuto ottimi risconti con oltre 25 milioni di stream su Spotify e l'ingresso nelle prime cento posizioni della Billboard 200, nota classifica americana.

Il settimanale “Money” ha provato a fare i conti in tasca alla cantante: “Non è possibile indicare con esattezza a quanto ammonti il suo patrimonio. Quanto alle vendite, diversi siti online hanno stimato che Annalisa abbia guadagnato almeno 100.000 euro per ognuno dei suoi sette album finora pubblicati".

Ovviamente a tutto ciò si devono aggiungere anche le sette partecipazioni all'Ariston: per i 30 cantanti in gara, quest'anno per esempio, è stato riconosciuto l'indennizzo a titolo di rimborso spese di un importo pari a 53.000 euro.

Possiamo, quindi, affermare che stiamo parlando di abbondanti e generosi guadagni.

Che cosa serve per conquistare il Disco d'Oro? Servono almeno 25mila copie di album venduti per ottenere il disco d’oro e 100 mila per il platino.

Alle copie fisiche vengono integrati nel calcolo gli ascolti online dalle piattaforme streaming (Spotify, Deezer e Google Music). In pratica 130 ascolti in streaming per almeno 30 secondi equivalgono a un download digitale a pagamento e, quindi, anche a un acquisto di un disco fisico. Vengono conteggiati fino a un massimo di dieci ascolti giornalieri per utente e dai calcoli sono escluse le tracce di durata inferiore a 30 secondi, gli streaming via radio e gli ascolti su piattaforme di video-streaming. Inoltre, vanno considerati solo gli ascolti effettuati dagli account premium, ossia dagli utenti che hanno sottoscritto abbonamenti a pagamento nelle piattaforme di streaming come quelle sopra citate.

"Sinceramente" nel vortice del successo

Molti si sono interrogati sul perché la hit "Sinceramente" piaccia ed abbia conquistato così tanto il pubblico.

Molto probabilmente alla base vi è il grande messaggio di libertà, rivolto alle donne, che parla di amore per se stesse: "Libere di vestirsi come vogliono, tutto quello che può essere l'immaginazione per quanto riguarda un vestito".

Come ha spiegato Annalisa "Solamente chi si sente davvero libero di essere sé stesso e di vivere ogni aspetto della vita come meglio ritiene opportuno, può dire al proprio compagno o compagna di essere “sinceramente suo”.

Insomma un vero e proprio inno alla libertà in tutte le sue manifestazioni!