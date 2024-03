Sinceramente, Annalisa e il manifesto filosofico politico sulle donne. Video

Sinceramente, Annalisa il suo manifesto di libertà delle donne

"Sinceramente"? Il manifesto di libertà di Annalisa: la hit elettro-pop che parla di amore per se stesse, capace di conquistare il podio di Sanremo 2024 e diventare una delle canzoni più ascoltate di queste settimane.

Annalisa racconta la libertà delle donne. "Libere di vestirsi come vogliono, tutto quello che può essere l'immaginazione per quanto riguarda un vestito"

"Libere di fare la carriera che vogliono, indipendentemente da quello che viene immaginato più adatto per il mondo femminile o per il mondo maschile", prosegue Annalisa in questo video a Donna Moderna. "Libere di lamentarsi, sfogarsi. Di divertirsi come gli pare, sempre nel rispetto degli altri. Libere di esprimere un'opinione anche quando è scomoda. Libere di amare chi vogliono. Di fare figli o non fare figli, sposarsi o non sposarsi..."