Pechino Express 2024, Francesca Piccinini-Kristian Ghedina sulle orme di Federica Pellegrini-Matteo Giunta. L'intervista

Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, ecco gli 'Sportivi' di Pechino Express 2024. Vi rifarete alla coppia iconica della scorsa edizione composta da Federica Pellegrini e Matteo Giunta? Avete visto cosa hanno fatto nell'edizione 2023, magari 'rubandogli' qualcosa?

"Sicuramente loro sono due grandissimi sportivi. Gli abbiamo 'rubato' la determinazione e la voglia di vincere, che poi ce l'abbiamo innata anche noi", sottolinea sorridendo Francesca Piccinini ai microfoni di Affaritaliani.it. "Abbiamo cercato di spingere sempre al massimo per arrivare primi".

"Chi ha fatto sport è avvantaggiato per l'aspetto 'sportivo' della competizione e questo gioca a nostro favore. Ma Pechino Express non è solo fatiche e sforzi fisici, c'è anche un pizzico di astuzia e lì magari un po' pecco. Poi anche un po' di cultura generale, ci sono prove dove io faccio un po' più fatica a differenza di un Caressa che ha una grande cultura, piuttosto che Fru, oggi al fianco di Costantino Della Gherardesca in conduzione", spiega Kristian Ghedina ad Affari.

La coppia con cui avete legato di più?

"Con tutti, è un cast fantastico", dice Francesca Piccinini. Dovendo sceglierne una... "Mah con le 'Amiche' (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, ndr) però non voglio togliere niente agli altri", aggiunge la leggenda del volley italiano. "Io sono uno che va d'accordo con tutti, ma una concorrente che ho apprezzato di più a questo Pechino Express - che non conoscevo personalmente ma solo in tv - è Maddalena Corvaglia. E' una forza della natura", le parole dell'ex sciatore azzurro vincitore di 13 gare in Coppa del Mondo (33 podi totali) e 3 medaglie iridate (due argenti e un bronzo).

Se doveste ripartire per Pechino Express con un nuovo compagno, scegliendo uno sportivo, chi vorreste?

"Paola Egonu, perché è giovane, forte, ha le gambe lunghe e correrebbe ancora più veloce di me", dice sorridendo Francesca Piccinini. "Io sceglierei un'altra bella ragazza", spiega ridendo Kristian Ghedina. "Lindsey Vonn (4 volte vincitrice della Coppa del Mondo di sci, campionessa olimpica e mondiale, tra i tanti allori conquistati, ndr), un'altra che ha vinto poco anche lei. Americana, una bella donna, sportiva..."

Pechino Express 2024 torna con la Rotta del Dragone. Quando va in onda e dove vederlo

Pechino Express - presentato all'aeroporto di Milano Linate - riparte da giovedì 7 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Lo show Sky Original realizzato da Banijay Italia percorre la “Rotta del Dragone” in questa edizione 2024: dal Vietnam del Nord al Laos sino allo Sri Lanka tra risaie, città mozzafiato e piene di cultura e spiritualità e panorami ballissimi.

Pechino Express 2024, Costantino Della Gherardesca e Fru dei The Jackal

La conduzione di Pechino Express 2024 è confermatissima: Costantino Della Gherardesca, al suo fianco una new entry come “inviato” speciale: Fru dei The Jackal, attore e comico italiano, uno dei concorrenti più amati nella storia dell'adventure reality (due stagioni fa partecipò con Aurora Leone con cui compose l’iconica coppia degli “Sciacalli”)





Le coppie della nuova edizione di Pechino Express che prevede cinquemila chilometri di percorso con una dotazione minima nel loro zaino e 1 euro al giorno a persona in valuta locale: Fabio ed Eleonora Caressa a formare “I Caressa”, poi Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm” e Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi “I Romagnoli”. Ai nastri di partenza anche Nancy Brilli e Pierluigi Iorio “I Brillanti”, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini “I Giganti”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, infine Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”.

Qualche numero di questa edizione di Pechino Express 2024: circa 13mila ore di registrazioni da portare al montaggio. Troupe composta da 120 persone e un medico: dal punto di vista tecnico, la troupe ha usato 18 camere, 3 droni, 15 go pro e 2 dji ronin, grazie ai quali sono stati realizzati circa 37 terabyte di girato totale.

Pechino Express 2024, il viaggio: Vietnam del nord, Laos, Sri Lanka

Pechino Express 2024 'La rotta del Dragone' è andato in esplorazione dell’Asia meridionale tra Vietnam del nord e Laos giungendo poi in Sri Lanka, nella parte centrale del continente. Il tragitto dei concorrenti di Pechino Express parte dalle regioni settentrionali del Vietnam, fra risaie verdi e vivissime testimonianze della sua storia antica e della sua cultura affascinante; si passerà poi di corsa per la natura incontaminata e le città ricche di spiritualità del Laos; fino a concludere il viaggio tra gli scenari suggestivi dello Sri Lanka, impreziositi dalla foresta pluviale incontaminata, dalle acque cristalline dell’Oceano Indiano e dai templi sacri. In questi luoghi gli uomini hanno saputo adattarsi alla giungla selvaggia, le rovine di regni passati sorgono accanto alle città moderne e la spiritualità orientale si intreccia alla natura rigogliosa e incontaminata.