Ilary Blasi in bikini, spettacolo in piscina: lato B da urlo. FOTO

Ilary Blasi bollente in piscina, che curve. Foto mozzafiato. E Noemi Bocchi...

Un'estate bollente per Ilary Blasi. La conduttrice Mediaset si gode i giorni più caldi dell'estate 2023 immersa in piscina insieme alle figlie Chanel e Isabel in un grande resort con piscina in Puglia, vicino a Otranto. E nell'occasione, sulle proprie storie Instagram, pubblica degli scatti mozzafiato in si mostra in perfetta forma fisica pronta per una nuova stagione in televisione.

Una vera e propria goduria per la vista. E tra un tuffo e l'altro, ecco spuntare le immagini bollenti di Ilary immersa in acqua. Scatti che mandano i fan in delirio.

Il processo con Francesco Totti

Il prossimo 20 settembre verrà convocata in tribunale Noemi Bocchi, attuale compagna dell’ex-capitano giallorosso. Come riporta Libero, dovrà confermare, o meno, le accuse di Ilary nei confronti di Totti, secondo cui il divorzio e la rottura sono colpa sua e della sua lovestory con la Bocchi. Lui, di contro, dichiara l’opposto, cioè che la prima a tradire sarebbe stata lei.