Impegno Civico floppa su Twitter: ha meno follower della Casalinga di Voghera

Impegno Civico, il progetto del neo partito è un fiasco: la prova? Il flop totale su Twitter...

A undici giorni dal suo debutto su Twitter, l’account di Impegno Civico, il movimento fondato da Luigi Di Maio (Insieme per il Futuro) e Bruno Tabacci (Centro Democratico), risulta avere solo 203 follower (fondatori e parlamentari inclusi). Si avete letto bene. Solo 203 seguaci. Un numero veramente esiguo se si pensa che le elezioni sono praticamente dietro l’angolo.

Luigi Di Maio di follower ne ha 773.483, Bruno Tabacci 7.579, Carlo Calenda circa 60.000, Matteo Renzi 3,3 milioni, Movimento Cinque Stelle 731.371, Enrico Letta 702.267. Insomma l’account di IC totalizza una vera miseria e la cosa che fa pensare è che Di Maio (soprattutto) e Tabacci i follower invece ce l’hanno.

Ed allora che logica conclusione si può trarre da tutto questo? Che il progetto di Impegno Civico è assolutamente fallimentare, perché 200 follower su Twitter non ce l’ha neppure la mitica “Casalinga di Voghera”, per usare la fortunata espressione di Alberto Arbasino. È segno che l’unione contro natura tra Di Maio e Tabacci riscuote gradimento nullo da parte degli elettori.

In effetti ormai il numero di follower dei politici sui social è quasi meglio dei sondaggi per capire come stanno andando veramente le cose in termini di consenso e popolarità. O meglio, la variazione del numero dei follower fornisce a volte indicazioni sorprendentemente vere delle dinamiche elettorali. Tanto che sempre più spesso questo saggio di variazione viene aggiunto ai parametri statistici correttivi da parte delle società di sondaggi.