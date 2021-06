In Onda, stoccata della De Gregorio a Parenzo: "Qui tutto nuovo tranne..."

In Onda, la De Gregorio stuzzica Parenzo con una battuta: "Programma tutto nuovo, tranne te David". Il conduttore gli risponde per le rime

Ieri sera è stata trasmessa su La7 la prima puntata di "In Onda", programma che sostituirà nei mesi esitivi "Otto e mezzo" di Lilli Gruber e con alla conduzione Concita De Gregorio e David Parenzo. L'ospite d'esordio del talk show è stato Roberto Fico, presidente della Camera ed esponente di spicco del M5S. Prima di iniziare la trasmissione Enrico Mentana in collegamento con il TG La7 ha voluto fare i suoi auguri all'inedita coppia De Gregorio-Parenzo data l'assenza di Luca Telese. Quest'ultimo, stando ai rumors più recenti, è stato sostituito in quanto impegnato in un nuovo programma che andrà in onda all'inizio del 2022.

La De Gregorio e Parenzo nei primissimi minuti della trasmissione sono sembrati piuttosto impacciati, tanto da diventare protagonisti involontari di un simpatico siparietto. La giornalista di Repubblica per rompere il ghiaccio ha voluto dare il benvenuto ai telespettatori con questa battuta: "Nuova edizione. Qui è tutto nuovo tranne David". "Vuoi dire che sono un pezzo di antiquariato?", ha risposto sorridendo Parenzo.