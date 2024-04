Incidente durante le riprese della serie tv Rai: barca si ribalta, attori e troupe finiscono nel fiume

Incidente lo scorso sabato, 30 marzo, intorno alle 14 durante le riprese della serie tv targata Rai sull'Ispettore Stucky con protagonista Giuseppe Battiston. Lo riporta Il Gazzettino che spiega: "Il cast era intento a girare una scena nel fiume Sile, a bordo di una barca particolare, per vogatori esperti, quando all'improvviso questa si è ribaltata facendo finire in acqua i due rematori, l'attore e pure la telecamera. Un fuorionda imprevisto per il quale però era già stato tutto disposto, soccorritori compresi. Ed è stato proprio grazie al pronto intervento di due bagnini esperti che la situazione si è risolta nel giro di poco provocando solamente un grande spavento ma nessuna, o quasi, conseguenza". Le riprese si sono fermate per alcune ore, ma il cast è già tornato sul set per proseguire le registrazioni degli episodi.

La nuova serie poliziesca, girata tra la provincia di Treviso e Roma - coprodotta da Rai Fiction - Rosamont, distribuzione Rai Com - andrà in onda il prossimo autunno su Rai2 e sarà composta da 6 episodi. La trama racconta le indagini dell'ispettore Stucky (interpretato da Giuseppe Battiston) - protagonista degli omonimi romanzi gialli di Fulvio Ervas. Barbora Bobulova vestirà i panni del medico legale Marina De Santis.

"È più misterioso Stucky o i misteri che si trova ad affrontare? Stucky, uomo silente e tenace, – ha spiegato Giuseppe Battiston a proposito del suo personaggio – cerca, pensa, indaga tra le miserie e le ricchezze di un luogo che non è nord, non è sud, non è Italia, è mondo: quello delle debolezze umane".