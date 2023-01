India, confermata sentenza Antitrust contro Google: Android domina il mercato

India, multa salata per Google: il colosso Big Tech accusato di dominare il mercato con la piattaforma Android

Il National Company Law Appellate Tribunal ha confermato oggi la sentenza dell’Antitrust indiano (Competition Commission of India) che lo scorso ottobre ha ordinato a Google di modificare la piattaforma Android accusandolo di dominare il mercato e lo ha multato per 13 miliardi di rupie, (161,9 milioni di dollari): lo scrive il quotidiano Economic Times.

Il gigante digitale statunitense – scrive Ansa – aveva fatto ricorso contro la decisione della Cci sostenendo che nella sua indagine l’Authority indiana ha sostanzialmente copiato la normativa dell’Unione Europea facendo un taglia-e-incolla di almeno 50 regole europee non previste dalla legislazione indiana. Come scrive Primaonline, Google sta affrontando in India numerose denunce presentate all’antitrust: le autorità stanno indagando anche sulla sua posizione nel mercato delle smart TV e sulla sua app di pagamento.

L’inchiesta sul sistema Android è partita nel 2019, dopo le denunce di alcuni utenti di smartphone; il caso è simile a quello affrontato da Google in Europa. Secondo l’istituto Counterpoint Research, il sistema operativo Android di Google è utilizzato in India dal 97% dei quasi 600 milioni di utenti di smartphone.