Infortunio Sensi, la compagna si sfoga: "Cattivi e ignoranti"

Infortunio Sensi, al posto del nerazzurro convocato Pessina. Pioggia di critiche al giocatore per la sua fragilità fisica

E' stata una stagione decisamente travagliata per Stefano Sensi, che si è conclusa nel modo peggiore con la probabile esclusione dall'Europeo 2020 a causa dell'ennesimo infortunio. Il giocatore dell'Inter si è fermato per un problema muscolare ancora prima che la competizione iniziasse. Al suo posto è stato convocato Matteo Pessina dell'Atalanta. Oltre alla delusione dell'infortunio, il centrocampista nerazzurro è stato oggetto sui social di aspre e spesso esagerate critiche. Sensi infatti da tempo è preso di mira per la sua fragilità dal punto di vista fisica (8 in 2 anni all'Inter per un totale di 39 partite saltate).

Infortunio Sensi, la fidanzata si sfoga: "C'è gente davvero maleducata, cattiva e ingnorante"

La fidanzata del giocatore, Giulia Amodio, però non ci sta e ha risposto per le rime alle critiche dalla sua pagina Instagram. "E' davvero difficile riuscire a capacitarsi di come faccia certa gente ad essere così: stupida, maleducata, insensibile, cattiva, irrispettosa, incredibilmente ignorante, allo stesso tempo. Una cosa ve la auguro: che riceviate lo stesso trattamento al quadrato (non per altro, ma perché possiate rendervi conto di quanto siate incredibilmente stupidi)", ha scritto.

Sensi e Giulia si sarebbero dovuti sposare il 29 maggio a Ostuni ma avevano deciso di spostare le nozze proprio in seguito alla convocazione al'Europeo 2021.