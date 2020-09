Innovazione, Samsung presenta l'esperienza virtuale "Life Unstoppable"

Durante la virtual experience “Life Unstoppable” che ha avuto luogo oggi a Milano, Samsung Electronics ha presentato una line-up di prodotti pensati per uno stile di vita sempre connesso, grazie alle ultime innovazioni nei settori mobile, wearable, TV, audio, IT ed home appliances.

Il mondo virtuale creato per “Life Unstoppable” segna un nuovo passo nel campo dell’innovazione. Pionieristica e coinvolgente, la casa interattiva all’interno della quale si è svolta la presentazione del brand ha mostrato, grazie alla realtà virtuale, le ultime innovazioni di Samsung.

Partendo dall’assunto che quest'anno il rapporto dei consumatori con la tecnologia sia diventato ancora più profondo, poiché è stata forte la necessità di rimanere in contatto con il mondo esterno, mantenere la propria produttività e dare spazio alla fantasia pur rimanendo tra le mura di casa, Samsung ha combinato tutti gli aspetti della vita quotidiana, del lavoro e del divertimento, con prodotti che si collegano tra loro senza soluzione di continuità per offrire un'esperienza smart e connessa.

Tra le novità presentate dal colosso del tech coreano figurano il proiettore intelligente The Premiere, The Terrance, il primo schermo realizzato per la visione all'aperto, Odyssey G5, monitori pionieri nella gaming experience, l'ampliamento della gamma Galaxy (con Galaxy Tab A7, Galaxy Fit2, Galaxy A42 5G e Galaxy Z Fold2 5G), la gamma di frigoriferi Air Space e molto altro.

"Questi ultimi mesi hanno portato tutti noi a rivedere il nostro rapporto con la tecnologia, in un modo che nessuno si sarebbe mai potuto aspettare”, ha dichiarato Benjamin Braun, Chief Marketing Officer, Samsung Europe. "In Samsung, non solo accogliamo questi cambiamenti, ma puntiamo a rimanere un passo avanti, innovando con lo sguardo al futuro. La nostra missione è creare tecnologie innovative e rivoluzionarie, e quale modo migliore per annunciare le nostre novità, se non con questa rivoluzionaria esperienza virtuale? Oggi abbiamo dato solo un assaggio di ciò che Samsung è in grado di proporre, mentre continuiamo a ideare prodotti per una vera e propria ‘Life Unstoppable’".