Inter-Benfica, pusher mostra busta di coca in diretta su Sportitalia - VIDEO

Inter-Benfica, brutto episodio per il giornalista Tancredi Palmeri di Sportitalia. Un presunto spacciatore ha mostrato una bustina bianca in diretta durante il collegamento

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia spesso protagonista di simpatici siparetti, questa volta non ha preso con un sorriso quello che è avvenuto durante il collegamento da Lisbona per la partita Benfica-Inter valida per i quarti di finale Champions League. Nel bel mezzo della diretta un uomo ha infatti mostrato alle telecamere una bustina contenente una polvere bianca e la cosa non è affatto piaciuta a Palmeri.

"Mamma mia, questo è un imbecille totale proprio. - ha dichiarato Palmeri - Tu sei un imbecille te lo dico, sei un pirla patentato. Te lo meriti proprio, te lo meriti proprio, pirla patentato". Dopo aver notato che il presunto spacciatore si trattava di un sudamericano, Palmeri ha suggerito alla regia di tagliare il video, "così lo inviamo alle autorità portoghesi, che male non fa".