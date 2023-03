Intimissimi, Jennifer Lopez è la nuova Global brand ambassador. Guarda lo spot

Intimissimi, Jennifer Lopez è la nuova Global brand ambassador. On air il nuovo spot

Intimissimi annuncia in occasione del lancio della campagna primavera estate 2023 che Jennifer Lopez è la nuova global ambassador del brand. Come riporta Engage, Jennifer Lopez è "l’ambasciatrice ideale per Intimissimi perché apporta una sensualità forte e moderna al brand e comunica perfettamente i suoi valori fondamentali", spiega Intimissimi nel comunicato.

“Durante la ricerca della partner che incarnasse lo spirito della nostra clientela di riferimento, abbiamo pensato subito a Jennifer Lopez. Desideriamo che tutte le donne vivano una vita appagante e si sentano realizzate, giorno dopo giorno”, ha spiegato Matteo Veronesi, CEO di Intimissimi. La campagna dedicata alle nuove collezioni celebra dunque le donne, spingendole a sentirsi sicure di sé e apprezzate in ogni ruolo che svolgono.

“Amo l’Italia, le persone, la moda, la cultura, il cibo e la sua storia illustre. Quando ho scoperto Intimissimi, sono stata subito attratta dalle sue sete preziose, dai pizzi romantici, dai tagli impeccabili che valorizzano le forme e dal design ricercato”, ha detto Jennifer Lopez, “Sono orgogliosa di essere una donna Intimissimi e sono onorata che mi vedano come una persona che incarna le loro qualità: sicurezza, vivacità e forza”.

Nella campagna pubblicitaria Riccardo Ruini, Creative Director, cattura l’essenza dell’estate italiana con immagini cinematografiche che trasformano i colori di Positano nella nuova campagna. Ruini, lavorando al fianco della regista Gia Coppola e del fotografo Chris Colls, evoca l’atmosfera paradisiaca delle coste italiane. La campagna svela un giorno nella vita di Jennifer Lopez mentre, in un momento di giocoso relax, sorseggia un caffè cantando tra sé “II Cielo in una stanza”.