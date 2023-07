investcorp diventa azionista di maggioranza di Sec Newgate

Investcorp diventa azionista di maggioranza dell'italiana Sec Newgate

Investcorp, una delle principali società di investimenti alternativi a livello globale, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per investire circa 100 milioni di dollari per una partecipazione di maggioranza in Sec Newgate, gruppo globale di comunicazione strategica e advocacy.

La transazione valuta Sec Newgate oltre 250 milioni di dollari. Three Hills Capital Partners e gli altri azionisti di SEC Newgate conserveranno la totalità delle loro partecipazioni azionarie come parte della transazione. La transazione rimane soggetta alle consuete condizioni normative e ad altre condizioni di chiusura.