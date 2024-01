"Io sono fiera antifascista", Bortone vs Bernardini De Pace: scontro virale

"Io sono fiera antifascista", Serena Bortone ad Annamaria Bernardini De Pace: il botta e risposta in Rai diventa virale

A “Che sarà” su Rai3 sabato 13 gennaio è andato in onda un serratissimo botta e risposta tra la conduttrice Serena Bortone e l’avvocata matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace. Durante la trasmissione di parla dei fatti di Acca Larenzia e delle polemiche che ne sono seguite. Bernardini De Pace però è sembrata insofferente: "Basta parlare di fascisti e antifascisti. Siamo in democrazia: perché si deve continuare a tirare fuori questo argomento? Erano mille persone su 60 milioni". A quel punto arriva la replica di Bortone, diventa virale sui social: "Siamo in democrazia proprio perché il fascismo è stato sconfitto. Io di mio non ne parlerei, se poi ci sono mille persone che alzano il braccio teso purtroppo… Funziona così".

Replica quindi Bernardini De Pace, in rotta totale con la conduttrice: "Ci sono anche gli assassini. Se loro esaltano il fascismo sono condannati anche loro. Se uno fa finta di essere un assassino non è condannato, mentre se uno fa finta di essere fascista quando il fascista non c'è non può essere condannato. Ognuno è libero di condannare, mi meraviglio di te che sei così libera". La discussione non si ferma, con la conduttrice che risponde: "Io sono libera proprio perché sono antifascista, senza contare che, infatti, noi gli assassini li condanniamo". Bernardini De Pace conclud: "Io non sono anti-niente". Alla fine, Bortone chiude così: "Bene, io sono fiera di essere antifascista: sono stata chiamata in causa e, allora, dico la mia".