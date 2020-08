Ipo simultanee per la madre di Alipay. Ant Group si quota a Shanghai-Hong Kong

L'Ant Group, il colosso di tecnologia finanziaria madre di Alipay, l'azienda leader in Cina nel settore dei pagamenti mobili, ha presentato due offerte pubbliche iniziali (Initial Public Offering, IPO) simultanee alle Borse di Shanghai e di Hong Kong. Lo hanno riferito fonti aziendali. La doppia quotazione riguarda al listino tecnologico della Shanghai Stock Exchange, noto come mercato STAR, e alla Stock Exchange of Hong Kong Limited. La duplice mossa era stata annunciata il 20 luglio dal gigante della tecnologia finanziaria, che spiego' che i fondi raccolti sarebbero stati utilizzati per aumentare gli investimenti in tecnologia e innovazione, per accelerare la digitalizzazione del settore dei servizi e sviluppare mercati globali con i partner. Secondo la dichiarazione della societa', nella prima meta' dell'anno il gruppo Ant ha registrato un risultato operativo di 72,5 miliardi di yuan (circa 10,48 miliardi di dollari), con entrate da servizi fintech che rappresentano oltre il 60% del totale.