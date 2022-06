Irréductible, arriva il remake di Quo Vado: i francesi pazzi per Zalone

“Irréductible”, a Parigi la premiere dell’attesissimo remake francese del campione d'incassi "Quo Vado" di Checco Zalone

È già uno dei titoli più attesi del 2022 “Irréductible”, il remake francese del campione di incassi “Quo Vado” di Checco Zalone, diretto e interpretato da Jerome Commandeur. Il film - prodotto da Camilla Nesbitt e Pietro Valsecchi per Medset (filiale francesce di Taodue film – Mediaset Group) con SND, ha già vinto il prestigioso Grand Prix della 25s/a edizione del Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez lo scorso gennaio.

Alla première di “Irréductible”, che si è tenuta lunedì 20 giugno nel cinema di Parigi Le Grand Rex alla presenza di tutto il cast francese e di numerose personalità della città, presenti anche i produttori italiani, Camilla Nesbitt e Pietro Valsecchi che hanno così commentato: “il cinema italiano e quello francese sono storicamente sempre stati molto vicini, negli anni ’60 e ’70 si realizzavano molte coproduzioni".

"Con Irreductible continuiamo su questa strada, portando in un grande mercato europeo il remake del film italiano che ha incassato di più nella storia. É un percorso importante anche per il nostro cinema e vorremmo proseguire su questa strada con altri film”. Il film uscirà ufficialmente in Francia in più di 600 sale a partire dal 29 giugno.