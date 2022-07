Italiaonline, Massimo Michelini nominato nuovo Chief financial officer

Italiaonline, l'ex Amplifon Italia Massimo Michelini nominato nuovo Cfo

Michelini alla guida delle finanze di Italiaonline. Il leader delle soluzioni di marketing digitale annuncia l’ingresso di Massimo Michelini nella sua squadra di top management in qualità di Chief financial officer (CFO) a partire dall’8 luglio.

Michelini proviene da Amplifon Italia, dove ha ricoperto lo stesso incarico nonché quello di membro del consiglio d’amministrazione. In precedenza, è stato CFO nel Gruppo Pellegrini, dopo aver maturato significative esperienze manageriali in ambito amministrativo-finanziario in aziende quali Sanofi e Boeringer Ingelheim.

Michelini prende il posto di Francesco Guidotti, che lascia l’internet company italiana per nuove sfide professionali.