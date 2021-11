Juventus, perché Amazon l'ha scelta per la prima edizione di All or Nothing

Juventus, Nicole Morganti: "Amazon Original ha scelto la Juventus perchè rappresenta l'eccellenza italiana nel mondo"

“Scegliere la Juventus per la prima edizione di All or Nothing non è stata una scelta scontata: noi abbiamo fortemente voluto questo club perché, per noi di Amazon, rappresenta un Paese, capace di avere un bacino di fan che si inserisce da nord a sud, ed è considerata, a tutti gli effetti, un eccellenza italiana, riconosciuta nel mondo”.

“Juventus”, continua, “non è solo una società di calcio, ma è uno stile di vita e un brand che permette di essere locali, internazionali, transgenerazionali e inediti. Allo stesso tempo, avere la Juventus, ci darà la possibilità di coinvolgere non solo i tifosi bianconeri, ma tutti gli appassionati del mondo del calcio, proprio perché i contenuti di "All or Nothing" spazieranno su tantissime tematiche al di fuori del campo da gioco".

Queste le parole di Nicole Morganti, Head of Italian Original AmazonStudios, nel corso della presentazione di “All or Nothing: Juventus”, il nuovo show Amazon Original disponibile dal 25 novembre per i clienti Amazon Prime Video.