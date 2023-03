L'Unità torna in edicola dal 16 aprile. Sansonetti: "Faremo gran casino"

L'Unità torna in edicola dal 16 aprile

L’Unità torna in edicola dal 16 aprile. A rivelarlo è il direttore Piero Sansonetti nel corso di una conferenza stampa organizzata a Cosenza. “Torna l’Unità, Torna Gramsci”, è lo slogan anticipato dal nuovo direttore, che è stato caporedattore, vice e condirettore del quotidiano.

Un richiamo storico, in vista della celebrazione del centenario della nascita del giornale, fondato da Antonio Gramsci nel febbraio dell’anno 1924. “Il suo centesimo anno dopo un’interruzione piuttosto lunga. E torna per fare un gran casino perché l’informazione è ridotta ai minimi termini, non riesce assolutamente a stare al passo con la modernità e con quello che dovrebbe essere la democrazia”, tuona Sansonetti.

Che aggiunge: “Serve un giornale che rompa tutti gli schemi e che mantenga dei punti fermissimi di ragionamento e soprattutto di battaglia. Bisogna fare una battaglia come si faceva una volta”.

Come scrive Primaonline, il ritorno dello storico quotidiano permetterà – secondo il direttore – “di combattere per una civiltà più giusta, ma anche più libera. Non si può andare dietro ai 5 Stelle che sanno solo ragionare di manette, bisogna ragionare sul lavoro e sul diritto al reddito. Mantenendo dei punti di riferimento: uno fondamentale è quello del garantismo”.

Sul punto Sansonetti precisa: “Bisogna smettere di pensare che arrestando le persone, si risolvono i problemi della giustizia. Non si risolvono, si aggravano. Bisogna smettere di pensare che si deve far morire un anarchico che sta facendo lo sciopero della fame per ragioni strettamente politiche”.