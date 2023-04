La giapponese Sega si rafforza nei giochi. Acquisizione da 706 mln di Rovio

Sega, la maxi-offerta per espandersi nei giochi per telefonini

Il mercato dei videogiochi si conferma tra i più ricchi del momento. Il settore, anche grazie all'intelligenza artificiale, è tra i più redditizi e i big di questa industria fanno a gara per incrementare il loro valore ed espandersi. Sega, la multinazionale giapponese che sviluppa e pubblica videogiochi, ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto per l'acquisizione di Rovio Entertainment, società di giochi per cellulari con sede in Finlandia, attraverso Sega Sammy Holdings. Attraverso l'opa, Sega intende acquisire la totalità delle azioni e delle opzioni in circolazione di Rovio a 9,25 euro per azione e 1,48 euro per opzione, ovvero 706 milioni di euro in totale.

Si tratta di una acquisizione non ostile in quanto il consiglio di amministrazione di Rovio ha accettato ed espresso il proprio sostegno all'offerta pubblica di acquisto. Gli azionisti di Rovio che complessivamente detengono azioni corrispondenti a circa il 49,1% del capitale si sono impegnati ad aderire all'offerta. E' previsto che l'acquisizione si concluda nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2023-2024 ed è subordinata al completamento delle verifiche previste dalle leggi antitrust.