La Guarimba, ZAI Urban Winery partner del festival del cortometraggio

ZAI URBAN WINERY PARTNER DE “LA GUARIMBA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL”

In programma dal 7 al 12 agosto ad Amantea (CS), La Guarimba, il più grande festival del cortometraggio in Italia, torna per “riportare il cinema alla gente e la gente al cinema”, tutto organizzato nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.172 opere, di cui 94 dirette da donne, provenienti da 56 Paesi di tutti i continenti, a riprova della missione del Festival di rappresentare culture, linguaggi e tradizioni diversi, portando varietà e ricchezza culturale in un piccolo centro della Calabria che non ha un cinema.Ideato da Giulio Vita e Sara Fratini e realizzato sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, con il sostegno di 8 ambasciate da tutto il mondo, la kermesse vuole essere un palcoscenico per dare voce a temi di rilevanza sociale e di attualità attraverso una manifestazione di grande successo che, giunta alla nona edizione, richiama ospiti da tutto il mondo.Un festival relativamente giovane che quest’anno si fa portavoce di un progetto di riqualificazione urbana all’interno del quale si inserisce la presenza di ZAI Urban Winery come partner dell’iniziativa.

Protagonista del recupero è un parcheggio situato in Via Elisabetta Noto, 52 all’interno del quale si svolgerà il Festival. Questo spazio sarà oggetto di un intervento importante per il territorio contro il degrado urbano. La street art giocherà un ruolo fondamentale per dare un nuovo volto alla location e per restituire alla popolazione un’area importante. I muri diventano così delle opere d’arte attraverso la mano di artisti come Cesah e Sara Fratini, rispettivamente dal Brasile e dal Venezuela, che, con colori, forme e messaggi, fanno rinascere qualcosa che era destinato all’abbandono. Ma non è tutto.

Il giorno prima dell’inizio del Festival ZAI Urban Winery sarà partner anche dell’iniziativa volta alla raccolta dei rifiuti in spiaggia. Il 6 agosto un tratto della spiaggia di Amantea sarà protagonista di questa campagna. “L’inquinamento da plastica è un’emergenza da cui non si può più prescindere – affermano i soci di ZAI - e questa iniziativa vuole sensibilizzare il pubblico a un maggior rispetto e a una maggiore attenzione al nostro patrimonio ambientale e all’adozione di uno stile di vita corretto. Un’ iniziativa che si sposa perfettamente con il DNA della nostra cantina che quotidianamente si impegna nella salvaguardia dell’ambiente circostante. La Guarimba sarà l’occasione per degustare vini in lattina in modo sostenibile, all’interno di un evento speciale e dai profondi significati”.

I dati danno ragione a ZAI perché:

- Le lattine riducono le emissioni di carbonio del 31% in un decennio- Riciclare alluminio richiede fino al 95% di energia in meno

- L’alluminio è riciclabile all’infinito

- Il tasso globale di riciclaggio delle lattine di alluminio è del 69%

- Ogni anno vengono riciclate 2,5 milioni di tonnellate di lattine

- Riciclando una lattina si risparmia abbastanza energia per caricare il telefono per 37 ore

- Una lattina riciclata oggi potrebbe tornare sullo scaffale in 60 giorni

- Il 75% di tutto l'alluminio mai prodotto è ancora in uso ogg

iI vini di ZAI Urban Winery raccontano di personaggi e storie ambientate nel 2150, anno che vede l’estinzione del 99% delle specie animali e vegetali, uva compresa, a causa del cambiamento climatico. I protagonisti delle lattine raccontano di un viaggio incredibile per risolvere il mistero dell’antica profezia sul vino e salvare il mondo.I vini che potranno essere assaggiati al Festival sono:Gamea, 100% Garganega Verona IGT, gradazione alcolica 9.5% Vol.

Un vino che racconta di una donna avventurosa e indipendente, che ama la natura e ha una laurea in scienze biologiche. Dedica la sua vita alla salvaguardia del pianeta.Mr Bubble, 100% Glera Veneto IGT, è un vino frizzante con gradazione alcolica 9.5% Vol. Rappresentato da un personaggio che è un vero e proprio viveur che, usando il suo razzo a forma di lattina, ha battuto ogni record di velocità, tanto da guadagnarsi il nickname di “pilota del millennio”.PJ White, 100% Pinot Grigio Terre Siciliane IGT, gradazione alcolica 12% Vol. È l’anarchico del gruppo, il ribelle piantagrane. Pigro per natura, è convinto che tutti ce l’abbiano con lui. Passa le sue giornate ascoltando musica, suonando la chitarra e giocando ai videogame.

La lattina regala una sensazione di freschezza immediata e il suo contenuto equivale a due bicchieri di vino, per cui si esaurisce senza che la bevanda avanzi.I tre vini, tranne PJ White, sono anche vegani oltre che biologici e hanno un profondo legame con il territorio. Ciò che li contraddistingue è il basso contenuto calorico e una ridotta gradazione alcolica.

Una partnership, quella tra ZAI Urban Winery e La Guarimba, che racconta di una volontà di rinascita e di rivitalizzazione di intere aree attraverso la diffusione di una maggiore sensibilizzazione verso temi di interesse collettivo che hanno come fine ultimo la diffusione, attraverso il cinema, della cultura in tutte le sue forme.