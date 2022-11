La Stampa, i giornalisti "muoiono di freddo" e minacciano lo sciopero

La Stampa, i giornalisti minacciano lo sciopero per il troppo freddo in redazione

Quest'anno a Torino l'inverno è arrivato in anticipo. Nella sede della Stampa, quotidiano di casa Gedi con sede nel capoluogo piemontese, i giornalisti si starebbero lamentando a causa del troppo freddo in redazione.

E, proprio per non "morire di freddo", il personale passerebbe le intere giornate lavorative bardato di giacche e sciarpe. A rivelarlo è un tweet del giornalista Claudio Plazzotta il quale aggiunge che i dipendenti avrebbero addirittura smosso il Comitato di redazione per minacciare uno sciopero in caso non venisse sistemata la situazione.