La Verità umilia La Stampa, fotomontaggio fake sulla sottosegretaria francese

Hai capito la Schiappa che décolleté. Seduta su uno sgabello a gambe aperte, tutta di bianco (s)vestita, la sottosegretaria francese esibisce una scollatura profondissima, che lascia davvero poco all’immaginazione. Questa almeno è la fotografia pubblicata ieri dalla Stampa a corredo di un articolo sulla vicenda del servizio posato per Playboy. Piccolo particolare, si tratta di un clamoroso fotomontaggio […]. E' l'attacco durissimo de La Verità a La Stampa, ripreso da Dagospia.

Marlène Schiappa è sottosegretario alle Pari opportunità nel governo di Elisabeth Borne, e nel pieno delle contestazioni di piazza per la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron si è concessa un servizio da diva su Playboy […] gli scatti saranno accompagnati da un’intervista in cui Schiappa dice la sua sui diritti delle donne e sul femminismo.

Secondo l’articolo della Stampa […] nelle foto non ci sarebbe «niente di osé: gli scatti ritraggono Schiappa come una moderna Marianne con tanto di coccarda tricolore». Peccato che il pezzo sia stato illustrato con tutt’altra immagine, con la sottosegretaria in posa provocante […] Ma niente paura, si tratta appunto di un fotomontaggio birichino, pubblicato il primo aprile da un utente francese su Twitter. […] un errore può capitare a tutti. Ma in un giornale come la Stampa, piccola cattedrale della crociata contro le perniciose fake news, non deve accadere. Perché poi i suoi lettori corrono a comprare Playboy e restano delusi.