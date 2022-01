Lol 2, Fedez scopre le carte su Instagram: quando esce e dove vederlo

Lol 2 - Chi ride è fuori, Fedez scopre le carte: quando esce e dove vederlo

L'attesa per i tanti che hanno amato la prima stagione è finita. Dal 24 febbraio arriva in esclusiva su Prime Video la seconda stagione di “LOL: Chi ride è fuori”, il comedy show Amazon Original in 6 puntate, che vedrà sfidarsi a colpi di gag Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Max Angioni, sotto lo sguardo attento del game master Fedez affiancato da Frank Matano.

Ed è proprio Fedez a rilanciare l'annuncio dell'arrivo della nuova stagione dello show sulle sue storie di Instagram. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da giovedì 24 febbraio e gli ultimi due dal 3 marzo - con il gran finale - che decreterà un unico vincitore: lo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio tutte le sei ore si aggiudicherà il premio di 100 mila euro che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta. “LOL: Chi ride è fuori” è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo.

I clienti Prime potranno vedere “LOL: Chi ride è fuori” tramite l'app Prime Video disponibile per Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV. Grazie all'app i clienti potranno scaricare gli episodi sui loro dispositivi mobili per la visione offline senza costi aggiuntivi all'abbonamento Prime dal costo di 36 euro l'anno. I nuovi clienti possono registrarsi ad Amazon Prime e ottenere un periodo di prova gratuito su amazon.it/prime.