LOL Talent Show: accordo tra Endemol Shine Italy e Telepass

“Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro”, il nuovo show targato Prime Video (già disponibile in esclusiva dal 22 febbraio con i primi due episodi, seguiti da altri due episodi il 29 febbraio e dalla finale il 7 marzo) è il primo show Original di Prime Video per cui è stata prevista un’attività di Product Placement grazie all’accordo tra Endemol Shine Italy – che produce il programma per Amazon Studios e che da sempre valorizza, attraverso attività di licensing, merchandising, branded content e brand integration, i propri format – e Telepass.

Telepass, infatti, è brand partner dello show in cui comici professionisti, amatoriali e artisti di ogni genere (maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi, persone comuni con spiccate doti di intrattenimento, e molti altri) si esibiscono davanti a una giuria d’eccezione per giocarsi la loro chance di entrare a far parte del cast della quarta stagione di “Lol: Chi ride è fuori”.

Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus sono i giurati di questo show (leggi qui l'intervista ad Affaritaliani.it), mentre Mago Forest veste i panni di presentatore e accompagna i giudici in questo tour tutto italiano che ha toccato le città di Milano e Napoli, per le audition, e Roma, per la finalissima che decreterà il vincitore. Ogni episodio, inoltre, ha una guest star che, unendosi alla giuria, può cambiare le sorti di un concorrente.

Telepass è presente all’interno della Dressing Room dello show, il luogo che ospita i concorrenti prima e dopo l’esibizione che li ha per protagonisti, con l’iconico Beep” del dispositivo che accoglie i partecipanti. Questa attività di Product Placement non solo è la prima all’interno di un titolo Original Prime Video, ma anche la prima legata a un brand di successo come “Lol: Chi ride è fuori”, comedy show di Prime Video rivelazione degli ultimi anni.