Lol Talent Show su Prime Video."I nuovi comici? Max Angioni è il futuro". L'intervista ai giudici

“LOL Talent Show" su Amazon Prime Video con il Mago Forest, Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus

“LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro” al via. Dal 22 febbraio arriva su Prime Video il format originale ideato e prodotto tutto in Italia da Endemol Shine Italy per Amazon Studios condotto dal Mago Forest e che regalerà cinque episodi (due a settimana, più la finale il 7 marzo) pieni di gag.

Già, perché la missione dei concorrenti - maghi, cantanti, imitatori, barzellettieri - è chiara e al tempo stesso difficilissima: far ridere per garantirsi un posto tra i concorrenti della prossima edizione di “LOL: Chi ride è fuori” che partirà il 1° aprile.

“LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro”, l'intervista ai giudici Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus

I giudici? Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus. Tanti gli aspiranti, pochi saranno i vincitori di questa battaglia. Già, ma quelli che non ce la fanno? "Cerchiamo di consigliare come fare per esibirsi meglio, ottenere un successo maggiore nel tentativo di far ridere", racconta Elio ad Affaritaliani.it.

A voi cosa fa ridere? "La surrealtà", ci racconta Katia Follesa. "La cattiveria", spiega Angelo Pintus. "A me fare interviste", sottolinea Elio ridendo.

Tra i comici emergenti, al di fuori di Lol Talent, c'è qualcuno che vi colpito? "A me piacciono molto i 'non comici' come me. E dico due cantanti, Federico Martelli, quello che canta 'Bello bello'. E Auroro Borealo, che ha un nome strepitoso. Potrebbe anche solo andare in giro e dire a tutti 'Buongiorno sono Auroro Borealo' senza fare altro. Adesso io ho contribuito a metterli insieme e sono diventati una coppia", racconta Elio.

"Io faccio due nomi, Carlo Amleto. Comico che vedremo a Lol Talent, ma lo abbiamo già visto a Stefano De Martino a Bar Stella. E Ginevra Fenyes, una ragazza molto giovane e nonostante la giovane età molto brava", spiega Katia Follesa.

"A me fa molto ridere Max Angioni. Lui si sta già affermando perché lo conosciamo già tutti e penso che sia il futuro"

E poi... Ecco la video-intervista di Affaritaliani.it a Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus