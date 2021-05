Lux Vide, Barbara Pavone nuovo Chief Marketing and Sales Officer

Lux Vide, la società di produzione audiovisiva internazionale leader nel mercato dell’entertainment, annuncia la nomina di Barbara Pavone a Chief Marketing and Sales Officer del gruppo. Dopo una lunga carriera manageriale di oltre 25 anni in primarie realtà dell’intrattenimento e del largo consumo, dalla più recente in Warner Media, all’esperienza in Unilever, Bolton Group e British American Tobacco, Barbara Pavone approda in Lux Vide e assume la leadership del team marketing e sales della più grande società nel mercato scripted italiano.

Un’esperienza internazionale quella di Barbara Pavone che torna nel mondo della produzione e dei media rispecchiando a pieno la cultura di Lux Vide caratterizzata da una solida tradizione, apertura all’innovazione, creatività italiana ma anche visione internazionale. Come Senior Vice President Group Marketing in Warner Bros Entratainment Italia, Barbara Pavone ha collezionato negli ultimi anni risultati eccellenti nella creazione e guida del marketing integrato e cross-divisionale e nella trasformazione digitale.

Fondata nel 1992 da Ettore Bernabei, Lux Vide è tra le prime aziende in Italia ad aver investito sul mercato dei format e vanta oggi un valore della produzione in continua crescita (80 milioni di euro nel 2020). La società produttrice di numerosi successi cinematografici e televisivi, da “La Bibbia”, venduta in 144 Paesi, “Guerra e Pace”, ma anche famose serie tv come “Don Matteo”, “Che Dio ci aiuti”, “Un passo dal cielo”, “I Medici”, fino al thriller finanziario “Diavoli” e il più recente “Leonardo”, con un modello creativo, editoriale e di produzione unico sul mercato, punta al futuro con numerosi progetti da qui ai prossimi anni che la nuova responsabile marketing e sales seguirà nelle seguenti responsabilità: dalla gestione marketing e promozione dell’immagine e lo sviluppo dei prodotti editoriali, alla vendita della ricca library aziendale, occupandosi anche delle coproduzioni e partnership internazionali oltre che delle attività di product placement e comunicazione della società