Luxottica, attacco hacker con gravi danni: perquisizioni in tutta Italia

La Polizia Postale di Milano, con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, su disposizione del PM titolare delle indagini Alessandro Gobbis della Procura della Repubblica di Milano, sta eseguendo perquisizioni domiciliari e informatiche in diverse regioni d'Italia, in particolare in Veneto e in Emilia Romagna, nell'ambito delle indagini avviate dopo il grave attacco hacker dello scorso autunno nei confronti della societa' Luxottica che aveva provocato ingenti danni e blocco parziale delle attivita' produttive.