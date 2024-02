Vittime e carnefici, qualcosa sta cambiando: l'intervento di Perrino su Ore 14

Rai 2, il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino ospite a Ore 14

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino è stato ospite oggi, giovedì 22 febbraio, del programma “Ore 14” condotto da Milo Infante su Rai 2.

Tanti i temi di attualità trattati, così come gli episodi di cronaca affrontati. A iniziare dall'omicidio di Carol Maltesi, per cui ieri in appello è stato condannato alla pena dell'ergastolo Davide Fontana, riformando la sentenza di primo grado. "Il collegio del tribunale è composto da sole donne. Può essere una chiave interpretativa del fatto che la sentenza sia stata peggiorativa. Forse stanno cambiando i tempi. Anche l’attenzione della società sta spostando l’enfasi sui diritti della vittima, mentre fino ad ora si tendeva a privilegiare gli interessi degli imputato".

GUARDA L'INTERVENTO DEL DIRETTORE ANGELO MARIA PERRINO A "ORE 14"

Si è poi tornati sul caso di Cisterna di Latina, dove oggi si sono tenuti i funerali di Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, assassinate dal finanziere Christian Sodano, dopo una lite con l'ex fidanzata Desyrée Amato. "Il vero problema di questa società è l’atteggiamento che che spesso assumono gli interlocutori delle donne che denunciano. 'Si tratta di una coppia conflittuale', 'tra moglie e marito non mettere il dito'... è un comportamento, una cultura, che danneggia".