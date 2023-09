Mancini nel mirino di Crozza: l'imitazione del nuovo ct dell’Arabia Saudita

Crozza nei panni di Mancini, l'imitazione del nuovo ct dell'Arabia Saudita: "Perchè ho lasciato l'Italia? Ragioni intime..."

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione de "Fratelli di Crozza": appuntamento per venerdì 22 settembre in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+. L'attore, in attesa della partenza, lancia alcuni promo: dopo Andrea Giambruno (compagno di Meloni) e il generale Vannacci, questa è la volta di Mancini (ex ct della Nazionale) sbarcato pochi giorni fa in Arabia Saudita.

