Manila Nazzaro, dopo la fine della relazione con Amoruso in love con Oradei?

Manila Nazzaro di nuovo in love

Lei smentisce tutto, ma i bene informati sostengono che Manila Nazzaro, Miss Italia 1999, archiviata la sua ultima storia d'amore con Lorenzo Amoruso, abbia già un nuovo flirt. Lui sarebbe Stefano Oradei che però Manila considera "solo un amico".

Intervistata da Monica Setta per Generazione Z, l'ex Miss Italia si è raccontata senza censure svelando anche la dolorosa perdita della sua terza bimba nata dall'amore per Amoruso. Sposata e divorziata dal calciatore Francesco Cozza, Manila è mamma di due figli maschi, Nicholas e Francesco Pio ma non esclude di diventare ancora mamma.

Intanto, la Nazzaro ha iniziato una nuova avventura professionale a Radio Rai con Julian Borghesian ed è felicissima. "Devo molto a Roberto Sergio che mi ha dato fiducia e mi ha rimesso in conduzione in una radio di musica italiana bellissima. Vivo un momento magico e sono sicura che per chi ci crede l'amore arriva sempre".